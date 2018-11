Secondo quanto svelato da Sky Sport, Giampiero Ventura ha deciso poco fa di dimettersi e lo ha già comunicato alla squadra. Proprio alla fine della gara contro il Bologna, l'allenatore del Chievo insieme al suo vice Sullo ha raggiunto gli spogliatoi e ha detto ai giocatori: "Non me la sento di andare avanti", annunciando le dimissioni e l'idea di non riuscire ad invertire la tendenza.