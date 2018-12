Chievo Verona-Cagliari 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 8' p.t. Cerri (C); 18' Leris (CV), 23' s.t. Pisacane (C)



Assist: 8' Faragò (C); 18' Leris (CV)



Chievo (4-3-1-2): Semper; Tanasijevic (10' s.t. Depaoli), Cesar, Rossettini, Cacciatore; Léris, Rigoni (10' s.t. Burruchaga), Giaccherini; Kiyine; Djordjevic (26' Grubac), Stepinski. All. Di Carlo



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane (43' Srna), Andreolli, Romagna, Pajac (32' s.t. Padoin); Faragò, Cigarini, Dessena; Barella; Cerri, Farias (21' Pedro). All. Maran



Arbitro: Nasca di Bari



Ammoniti: 34' p.t. Rigoni (CV); 35'p.t. Farias (C), 34' Cesar (CV), 46' s.t. Rossettini (CV)