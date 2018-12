Chievo Verona-Inter 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 39' p.t. Perisic (I), 47' s.t. Pellissier (C)



Assist: 47' s.t. Bani (C)



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemeaj, Rigoni, Kiyine (5's.t. Jaroszynski); Giaccherini (26' s.t. Birsa); Pellissier, Meggiorini (19' s.t. Stepinski). All. Di Carlo



Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Brozovic, Joao Mario (35' s.t. Borja Valero); Politano (23's.t. Lautaro Martinez), Nainggolan (22' s.t. Vecino), Perisic; Icardi. All. Spalletti



Arbitro: Pasqua di Nocera



Ammoniti: Kiyine (C), 42' p.t Hetemaj (C), 9' s.t. Joao Mario (I), 13' s.t. Brozovic (I), 15' s.t. Rigoni (C)