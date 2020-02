Chievo Verona-Livorno 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 57' Ferrari



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi (61' Vignato), Garritano (4' Esposito); Giaccherini (77' Morsay); Meggiorini, Djorjevic. All. Marcolini.



Livorno (5-4-1): Plizzari; Del Prato, Boben, Di Gennaro, Bogdan, Porcino; Marras (71' Trovato), Luci, Awua, Marsura (66' Murilo); Ferrari (77' Simovic). All. Breda.



Arbitro: sig. Amabile di Vicenza



Ammoniti: 2' Ferrari (L), 55' Awua (L), 62' Marras (L), 63' Meggiorini (C), 82' Luci (L)