Chievo Verona-Pescara 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 88' Garritano



Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (80' Zuelli), Obi (86' Esposito), Garritano; Ceter (68' Di Noia), Djorjevic, Vignato (86' Morsay). All. Aglietti.



Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Del Grosso (70' Scognamiglio); Memushaj (83' Bruno), Palmiero (60' Kastanos), Crecco; Busellato, Maniero (83' Borrelli), Galano. All. Sottil.



Arbitro: sig. Sacchi di Macerata



Ammoniti: 10' Memushaj (P), 32' Palmiero (P), 35' Vignato (C)