Chievo Verona-Venezia 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 31' Capello



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Esposito (46' Giaccherini); Vignato (59' Ceter); Meggiorini, Djorjevic (80' Grubac). All. Marcolini.



Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo (68' Caligara), Fiordilino, Maleh; Aramu (80' Fiordaliso); Monachello (68' Longo), Capello. All. Dionisi.



Arbitro: sig. Camplone di Pescara



Ammoniti: 51' Lollo (V), 57' Leverbe (C), 62' Obi (C), 76' Segre (C), 77' Cesar (C), 81' Longo (V)