Chievo Verona-Virtus Entella 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 2' Vaisanen (C), 40' Dickmann (C), 54' G.De Luca (E)



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Brivio; Segre (89' Pina Nunes), Obi, Esposito (70' Garritano); Vignato; Meggiorini, Rodriguez (53' Ceter). All. Marcolini.



Virtus Entella (3-1-4-2): Contini; Poli (68' Coppolaro), Pellizzer, Chiosa; Coulibaly (46' Nizzetto); Eramo, Paolucci, Schenetti, Sala; G.De Luca, M.De Luca (77' Mancosu). All. Boscaglia.



Arbitro: sig. Minelli di Varese



Ammoniti: 55' Meggiorini (C), 80' Coppolaro (E)