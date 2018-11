"Un fulmine a ciel sereno", come diceva un noto telecronista italiano, qualcosa a dir poco inaspettato, una piacevole sorpresa domenicale, proprio nella partita meno "credibile" del momento. Il Chievo invece ha stupito tutti, portando a casa un pareggio contro una delle corazzate del campionato, il Napoli, proprio nella loro "fossa dei leoni". Una partita giocata come da molto non si vedeva, con uno spirito agonistico ed una cattiveria sportiva finalmente ritrovata, da parte di tutti i giocatori che per una delle poche volte, forse l'unica, di quest'anno hanno giocato all'unisono.



​Cosa è cambiato allora? Cosa ha già fatto Mimmo Di Carlo ai gialloblù? E' ripartito dall'uomo che era stato messo più in ombra, quello che è il simbolo di questa squadra: Sergio Pellissier. Una mossa a sorpresa, che però ha ripagato sia sull'economia della manovra, visto che avendo due attaccanti di peso in avanti la squadra non trovava più il nulla cosmico nelle ripartenze tramite lancio lungo, sia sull'aspetto caratteriale, visto che si è sgolato anche per i suoi compagni.



​Pellissier a parte, quello che c'è più da sottolineare è una ritrovata fiducia collettiva, alla quale ha fatto capo una sicurezza maggiore soprattutto in fase difensiva, contro una squadra che fa dell'attacco la propria miglior arma. Bisogna essere più che contenti allora, soprattutto in prospettiva delle prossime partite. Mimmo di Carlo sarà ora fondamentale, perché dovrà dare una continuità e dovrà cercare di ottenere i primi tre punti tanto attesi, per tentare un rilancio salvezza che avrebbe davvero dell'incredible. Forse però, un lumicino lieve lieve si è acceso sotto il Vesuvio.