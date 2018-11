Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli: “In quella lettera per Ventura ho scritto ciò che pensavo. Possono essere parole forti o no, ma il Chievo non ha mai mollato e andare via in quel momento così mi dava tristezza. E' stata una sfida che Ventura aveva preso più personalmente che di squadra e questo non può farlo perché noi siamo un insieme. E' la prima partita oggi in cui abbiamo giocato per vincere. Giocavamo con una delle squadre più forti d'Europa in questo momento, ma siamo riusciti a giocare, a creare. Ne ho passate tante, sono convinte che se giochiamo così, ossia con la mentalità da Chievo, i risultati arriveranno”.





IL NO AL NAPOLI - “E' una leggenda. Semplicemnte il nostro presidente non ha neanche preso in considerazione l'offerta del Napoli, quindi non ho neanche dovuto scegliere”.