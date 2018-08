Aver sfiorato l'impresa è quasi inutile dirlo, visto che ad un certo punto della gara molti tifosi clivensi hanno assaporato l'idea che potesse davvero essere tutto reale. Nella giornata di CR7, della "marea Juventina" e dei pronostici tutti a senso unico, il Chievo ha rispettato ciò che alla vigilia più si era ripetuto: non essere la vittima sacrificale per la Juventus.



Partita preparata decisamente sulla difensiva da D'Anna, ma con quattro giocatori d'attacco schierati da Allegri, tra cui ovviamente Cristiano Ronaldo, sarebbe stato più che un azzardo prepararla diversamente. A parte la prestazione convincente

di tutta la squadra, uno fra tutti stava per rubare la scena proprio al fenomeno portoghese: stiamo parlando di Emanuele Giaccherini. L'esterno gialloblù infatti, oltre ad aver segnato il gol del momentaneo vantaggio su calcio di rigore, ha giocato una partita di altissimo livello, dimostrando come sempre la sua grande tecnica e soprattutto una buonissima forma fisica. Se da una parte allora c'era Cristiano Ronaldo, dall'altra Giack, o "Giaccherinho" per i più fanatici, ha voluto rispondere colpo su colpo anche ai dribbling e ai numeri del portoghese, puntando varie volte l'uomo, saltandolo e offrendo cross molto pericolosi.



Che dire allora di questo esordio, se non che è stato sicuramente un motivo in più per credere in questa squadra nonostante il mercato praticamente fermo. Ora starà a D'Anna e ai giocatori dimostrare di poter tenere tale concentrazione anche nelle sfide contro le avversarie dirette ma, con Giaccherini in arte CR7, questo Chievo è in buonissime mani!