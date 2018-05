Si può ben dire che il Chievo non abbia deluso le aspettative, anzi al contrario ha dimostrato che la voglia di crederci e di impegnarsi porta sempre ai risultati sperati. Il match contro il Crotone, scontro diretto per la salvezza, si è tinto di gialloblù, che meritatamente si sono portati a casa i tanto voluti tre punti. E' stato un bel Chievo, volenteroso sotto l'aspetto agonistico e caratteriale e pragmatico nel gioco espresso in campo. Tutto quello che bisognava fare era trovare il gol e i giocatori hanno dimostrato di essere uniti per la causa. Merito allora anche un neo allenatore qual'è d'Anna, che nonostante sia subentrato in un momento assai delicato della stagione, visti anche i fatti incresciosi della vigilia della partita, ha saputo prendere subito le redini della squadra premendo soprattutto sull'aspetto emotivo.



Ora i gialloblù sono a metà dell'opera e sarà necessario trovare altri tre punti subito contro il Bologna, ripetendo la stessa prestazione vista contro il Crotone. Sarà importante che coach d'Anna riesca a non far abbassare la concentrazione della squadra, che in momenti come questi può venir meno. Lui comunque è abituato a questo, visto che anche in primavera ha dimostrato di saperci fare ed è per questo che i tifosi possono star tranquilli. Ovviamente anche se è ancora presto, già si comincia a pensare ad un possibile futuro con lui e tutto dipenderà da questo finale di stagione. Per ora occhi concentrati su Bologna e Benevento, per una salvezza che il Chievo dedicherebbe anche a tutta la città.