Non ci si aspettava di portare a casa una vittoria dalla partita di venerdì, dato che l'avversaria era di tutt'altro livello, ma si era chiesto almeno una prestazione dignitosa sotto l'aspetto caratteriale e agonistico. Questo invece non è avvenuto e, a parte il povero Loris che a centrocampo a cercato di mettercela tutta fino alla fine, la squadra è parsa senza voglia e senza grinta. Inutile cercare ora di dare colpe più specifiche, questo avverrà se caso alla fine del campionato. Quello che più conta adesso è cercare di prendere l'ultimissimo treno, quello che passa da Udine il prossimo weekend.



Oltre adessere una partita contro un avversario diretto per la salvezza, ciò che ci si aspetta è una prestazione con i "coltelli tra i denti", calcisticamente parlando, da parte di tutti gli undici in campo. Di Carlo in questo momento ci sta mettendo tutto quanto può metterci per cercare sia di infondere carattere ai giocatori sia per trasmettere un'idea di gioco il più possibile efficace. L'Udinese viene da una sconfitta importante contro il Torino e sicuramente cercherà in tutti i modi la vittoria per scrollarsi di dosso la zona rossa della classifica. Non sarà una partita facile, anzi; ma sarà il banco di prova definitivo per il Chievo e per tutto il gruppo: conta solo vincere, poi, a fine gara, si faranno tutti i conti che devono essere fatti.