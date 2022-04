Lo dico con franchezza: mi hanno stupito in negativo le dichiarazioni rilasciate da Carlo Ancelotti a Jorge Valdano durante la recente intervista fattagli dall’ex campione argentino sul canale spagnolo Movistar Plus+ . In particolare, quelle riguardanti lae Luciano Moggi. Le ho trovate fuori luogo, livorose e sgarbate.Ancelotti ha ritirato fuori la sua, non riuscendo neppure stavolta a dissimulare undi fondo quando affronta l’argomento. “Mi odiavano perché avevo giocato nel Milan, a volte dovevo uscire scortato dalla Polizia” ha detto. “Il Moggigate? Mi sembrava positivo che il calcio italiano venisse ripulito, non c’era una competizione pulita”, ha aggiunto.Cominciamo dai tifosi: a odiarlo, ed anche in maniera feroce,