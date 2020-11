(anche se, a Napoli, sono riusciti a farcela entrare dentro lo stesso durante le commemorazioni di massa), considerato che in queste ore non si parla d’altro – è passato in secondo piano pure il Covid – e se ne magnifica a dismisura l’immagine. Per chi ama il calcio, MaradonaOvvero estro, genialità, imprevedibilità, bellezza, stupore, emozione e pura poesia.Un mostro di bravura. Faceva cose che gli altri non sapevano fare. Proprio la Juventus lo ha ricordato sui social pubblicando niente meno che il video della. Solo lui poteva riuscire a fare gol da quella distanza (neanche 6 metri), e lo fece., nel documentario realizzato su di lui da Kusturica,: una volta , a Torino, lui e il Napoli arrivarono al massimo a farne 5 , così come capitò un’altra volta al San Paolo, in Supercoppa.Non concordo con Sconcerti quando dice che, davanti alla morte, Maradona non vada messo in discussione, men che meno giudicato. Perché gli errori fanno parte del gioco e sarebbe fuori luogo, probabilmente meschino e ingiusto, ricordarli proprio in questo momento, nel quale bisognerebbe solo inchinarsi davanti all’icona. PersonalmenteMaradonaÈ stato protagonista di un lungo, e mai risolto, contenzioso col fisco italiano, causa evasione fiscale nel periodo in cui giocava nel Napoli.addirittura per “tocco di Dio”. Oggi col VAR quella rete sarebbe stata annullata e nessuno avrebbe mitizzato oltre il lecito una poco etica furbata.. Per non dimenticare poi i tanti giudizi al vetriolo sparati dal Pibe de oro nei confronti di colleghi, tipo quelli non proprio gentili rivolti spesso a Pelè e Messi. Usciamo quindi dalla melassa e diciamolo, se ci è concesso:Col pallone ha mostrato al mondo cose meravigliose, nella vita quotidiana cose pessime.Dopodiché, riposi in pace e Dio (quello vero) lo perdoni. E a quei napoletani che in queste ore, a Fuorigrotta, mescolano cori per Diego con altri contro la Juve, gli si dica di smettere. Per decenza.