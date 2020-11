Altro giro, altro caso. Si è appena esaurito quello riguardante Romania-Norvegia , ennesimo pretesto per proseguire la polemica su Juve-Napoli, ed eccone ora un altro sul focolaio covid divampato all’interno della nazionale uruguaiana. Sedici in tutto i contagiati, tra giocatori e staff, fra questi il cagliaritano Godin. Finora l’avrebbero scampata Nandez e Bentancur, però il Cagliari ha deciso di mandare comunque in isolamento preventivo il proprio calciatore mentre la Juve ha sottoposto a due tamponi consecutivi l’uruguagio juventino sperando di poterlo avere a disposizione per la gara (alla fine è arrivato il via libera: Bentancur convocato). Che partita si gioca stasera? Juventus-Cagliari. Potevamo evitarci l’immancabile polemica? Certo che no. C’è persino chi è riuscito a titolare “Il Covid tifa Juve”.

