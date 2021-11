Stavolta all’appello è mancato lui,, ma a compensare il silenzio del patròn ci hanno pensato prima il direttore sportivoe poi i responsabili della comunicazione della Fiorentina su Tik-Tok., da quel famoso scudetto del 1982 vinto al fotofinish da Madama sulla Fiorentina e non ancora digerito da club e tifoseria viola. Da allora, per i fiorentini, ogni partita persa con la Juve equivale ad un furto, e ovviamente lo è stato pure stavolta. Pradè non l’ha messa proprio così, però ha fornito sufficienti elementi per indurre tifosi della Viola e resto dell’opinione pubblica a pensarla nel solito modo.A questo punto resta da capire se è più credibile chi si lamenta sempre o chi prova a confutare le recriminazioni altrui con alcuni dati di fatto, come proverà a fare il sottoscritto sapendo già a cosa andrà incontro.. “Ero convinto lo concedesse “ ha confessato il DS a fine partita . Per fortuna non l’arbitro Sozza non l’ha dato, ci aggiungiamo noi. Nella settimana antecedente Juve-Fiorentina, si era dibattuto sulla necessità di concedere meno rigori, considerando l’esagerato numero di penalty assegnati finora in Serie A (superiore a tutte le altre leghe europee) , spesso per contrasti nella norma o tocchi di mano involontari.Proprio come quello di sabato scorso, giustamente non fischiato per una ragione oggettiva: non c’è stata irregolarità. Danilo, pur colpendo il pallone col braccio, non ha aumentato il volume del corpo. Basta osservare le immagini tv per capire la dinamica dell’intervento.(“è stato massacrato” ha detto) : 5 in totale. A Morata gliene sono stati fatti 4, a Dybala e Chiesa 3. Siamo lì. Se giochi a calcio, prendi calci.. Inoltre , a proposito di “massacro”, Nastasic, nella decina di minuti giocati, si è prodotto in un’entrata su Locatelli più da rosso che da giallo. Sottil, subentrato pure lui nel finale, ha commesso 3 falli in un quarto d’ora, scampando sanzioni.a, ribattezzato Tania (come la Cagnotto,non a caso juventina). La clip è stata poi rimossa, ma ha dato la misura di quanto a Firenze non abbiano affatto digerito arbitraggio e sconfitta.(13 tiri, 3 in porta) rispetto alla Viola (6 e 1) e creato più occasioni da rete(almeno 5 contro l’unica di Saponara). Pradé è invece convinto di essere stato “padrone del campo” e di aver perso grazie anche al contributo in negativo dell’arbitro. Nonostante la buona prestazione a Torino della squadra di Italiano, i numeri dicono tutt’altro.commesso da Bertoni, prima sul difensore sardo Lamagni e poi sul portiere Corti in uscita, mentre la Juventus vinse a Catanzaro grazie ad un rigore concesso per una netta respinta di Celestini col braccio sulla linea di porta dopo un tiro di Fanna indirizzato a rete.