Tre anni. Tanti ne sono passati da quel derby d’Italia datato 28 aprile 2018, eppure. La Juve, uno scudetto perso dal Napoli ed una querela: quella ricevuta dalla redazione de Le Iene dal designatore degli arbitri Rizzoli, insieme ai 2 direttori di gara Orsato e Valeri, accusati di frode sportiva a favore, appunto, di Madama e di aver occultato le prove di quell’illecito. Accuse pesanti.Ecco perché ultimamente a Mediaset si stanno accanendo con la storia del contrasto tra Pjanic e Rafinha avvenuto in quella partita, il doppio giallo mancato per il bosniaco, l’audio assente del VAR su quell’episodio e la denuncia dell’ex procuratore federale Pecoraro (accanito tifoso napoletano).mandato in onda durante la nota trasmissione di Italia Uno, durante la quale si è ricorso pure alla consulenza di due sordomuti per cercare di interpretare il labiale dei varisti sull’episodio incriminato. Trovandone, ovviamente, la soluzione sperata:e ammonì l’interista D’Ambrosio anziché lo juventino Pjanic.L’ennesima prova a sostegno della tesi accusatoria secondo la quale, in quella partita, si cercò di favorire la Juventus, non espellendo il centrocampista bianconero e lasciando così l’Inter in inferiorità numerica, per il precedente rosso a Vecino.. Per il medesimo motivo, Orsato non ascoltò Valeri, perché poteva farlo., come tale non importa sapere per quale motivo il VAR non intervenne, nonostante in quel caso il protocollo glielo avrebbe consentito. Pecoraro non chiese l’audio su quell’episodio, le tv non montarono lo stesso casino fatto per Pjanic e quell’episodio finì nel dimenticatoio., costantemente silente sui torti ricevuti tanto quanto su accuse infamanti addebitatogli quasi quotidianamente. Un silenzio assordante. Avviene sempre così, salvo pretendere poi a squarciagola obbiettività e uniformità di giudizio. Ma non per tutti.: si è scatenato il pandemonio sul rigore concesso a Cuadrado, ma – per restare in tema di “espulsioni” – ci si limitò a dire “l’arbitro ha (forse) commesso un errore” sul doppio giallo a Bentancur, e la si è chiusa lì. Così come interessò a pochi, nel 2020, durante unfinita poi 1-1, il motivo per il quale il VAR tacque su un clamoroso ed evidente placcaggio da terra di Lautaro Martinez, in piena area nerazzurra, su un attaccante bergamasco.Del resto, ci si ricorda delma non della rete annullata (e valida) anella medesima partita. Si discute ancora dello scontrodel ‘98, mente ci si è scordati del plateale e falloso affossamento dida parte di West nella gara d’andata della medesima stagione.