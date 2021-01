Qual è il primo compito di un giornalista? Informare. Soprattutto, mettere a conoscenza la gente di ciò che la gente non sa. Quindi, per rispondere al collega Sconcerti, è giusto e opportuno che la stampa si stia occupando del caso Suarez, rientra tra le sue prerogative. E capisco pure chi, pur di fregare la concorrenza, pubblica materiale sotto segreto istruttorio, perché qualcuno (che non avrebbe dovuto farlo) glielo ha fornito. Il giornalista vive di queste cose, di “gole profonde” e “fonti” innominabili, sono il suo pane quotidiano. Le notizie nascono proprio così.