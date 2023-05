La domanda è più che legittima, trattandosi non di uno spettatore qualunque, bensì del presidente UEFA. L’istituzione che la Champions la organizza e la difende con i denti (e le minacce) dai promotori della SuperLega, torneo che attualmente non esiste.tra i 2 club milanesi, dando già l’impressione da che parte stare. Tanto più dopo avere già presenziato lo scorso febbraio, in compagnia del suo vice Gravina, a Inter- Porto.Già in quell’occasione in molti si fecero delle domande. Le stesse che, a maggior ragione, ci si ripone pure stavolta:Invito che stavolta è stato esteso pure al vicesegretario Uefa, Giorgio Marchetti. Poniamo la questione 24h dopo la discutibile polemica innescata da Simone Inzaghi sulla designazione dell’arbitro francese Turpin per questa semifinale di ritorno, ritenuta inappropriata dall’allenatore nerazzurro essendo presenti nella rosa del Milan ben 4 giocatori transalpini.Gli interistologi dicono sia stata una replica indiretta alle lamentele di Pioli sull’arbitraggio di Gil Manzano al termine della gara d’andata, uno stratagemma per alzare l’attenzione affinché la partita di ritorno non sia condizionata da errori. Tradotto: puro mani-avantismo.Perché vederlo lì, proprio in una semifinale di Champions, potrebbe legittimamente non risultare gradito all’altro club di Milano. Che infatti non lo aveva invitato. Lo fa invece spesso l’Inter, e Ceferin si guarda bene dal declinare l’invito.Cosa che non è passata inosservata di sicuro a Torino, anche se dalla Continassa – com’è ormai consuetudine della casa – nessuno ha mosso un muscolo o rimarcato pubblicamente la cosa. Di certo, però, non gli avrà fatto piacere. Perché il presidente Uefa può comunque decidere autonomamente quale partita andare a vedere, e di quale competizione.e senza partecipare al pranzo Uefa delle 2 società., che partecipa alla medesima competizione. Non erano obbligati a farlo, però la scelta è sempre andata su altri club., con tutto il noto pregresso alle spalle e nonostante alla guida del club non ci sia più il nemico Agnelli.Alla Continassa ne sono consapevoli, ma (per ora) non cedono ai ricatti. In attesa di sapere come si esprimerà a breve la Corte di Giustizia Europea sulla SuperLega e se la UEFA potrà continuare ad avere una posizione dominante sul mercato continentale del pallone . Fino ad allora lasceranno che siano altri a baciare l’anello al sovrano.