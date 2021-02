". Si, sono ancora qui. Le grancasse del gol di Turone e dello scontro Iuliano-Ronaldo (quello brasiliano) continuano imperterrite da decenni ed io non posso permettermi di parlare per due giorni di fila – non di più, lo prometto - di? Su questo argomento sto litigando persino con tanti juventini, quelli fedeli alla linea: noi gobbi non recriminiamo mai sugli episodi arbitrali. Se lo fai vieni tacciato dai tuoi stessi compagni di fede di essere piangina – perdente – interista. Praticamente da bandire dalla tifoseria bianconera. Un reprobo.Che vi devo dire, tiferò Juve in solitudine. Insieme a Pirlo, che su quel rigore la pensa proprio come me: fallo molto dubbio. Direte: "Che deve fare, lui è parte in causa e ha trovato l’alibi per giusto per giustificare la sconfitta".Ad un certo punto si è giocato ad una sola porta, e non c’è stato verso di fare un gol. Serata anche storta (22 tiri, 6 in porta, 2 super salvataggi di Meret), capita."Chiellini ha impedito a Rrahmani di colpire la palla". Non è vero, gli era semplicemente davanti e Szczesny era in anticipo sul kosovaro. "Non c’entra, anche se il pallone è fuori traiettoria, il fallo viene ugualmente punito. Guarda Young su Cuadrado". Vero, ma qui non c’era fallo,, in Coppa Italia l’interista tirò per il braccio lo juventino e lo fece cadere. L’esempio non calza.Anche per lui, rigore generoso. E non mi venite a tirare fuori che lo ha detto perché ha giocato e allenato nella Juve, giustificazione debole e faziosa., diventato ormai l’Azzecagarbugli del calcio italiano. A furia di interpretare a modo suo il regolamento lo sta stravolgendo. Salvo poi rivederlo e ricorreggerlo quando le situazioni diventavano insostenibili, per non dire comiche, come accaduto la scorsa stagione sui falli di mano. Adesso è il turno delle manate.Due mesi dopo è cambiato di nuovo tutto. Questo perché le cervellotiche versioni di Rizzoli mandano in confusione totale arbitri e varisti. Eppure basterebbe usare la logica tout court, punendo solo gli atti violenti e volontari. Anche perché i calciatori sono scaltri, e al minimo contatto stramazzano a terra. Vedi Rrahmani. Giriamo pagina, adesso c’è la Champions.