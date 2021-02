suona la carica. Alla vigilia della sfida di Oporto, CR7 ha scritto su Instagram: "Ecco cos'è la Champions League: la fase a eliminazione diretta. E' quasi come se da questo punto iniziasse una nuova competizione e tutti dovessero portare il loro livello massimo perché ogni dettaglio può fare la differenza.Domani abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte, posso solo sperare che sia l'inizio del lungo cammino che vogliamo fare fino alla finale. Rispetto per l'avversario, ambizione per la vittoria e concentrazione al 100% sui nostri obiettivi. Andiamo, ragazzi! Fino alla fine".