” montato attorno a questa storia e in gran parte alimentato da quell’ irrefrenabile sete di giustizialismo che ciclicamente anima certe procure e talune redazioni. Non è un complotto contro la Juventus, no, è semplicemente un bieco desiderio di vendetta, di voglia di fargliela pagare a quella squadra verso la quale in tanti non provano alcuna simpatia (e mi tengo leggero). “Domandati perché”, mi si dice spesso, ed io la risposta me la sono data: perché il mondo è pieno di invidiosi del successo e della bravura altrui.