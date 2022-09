Perché il ragazzo ha confermato, una volta di più, che quando sono bravi anche gli under 23 possono trovare spazio in prima squadra e gli si può dare fiducia. Con l’arrivo di Paredes, ora Miretti scalerà in gerarchia, ma resterà comunque uno tra i primi cambi possibili in caso di necessità ed una valida alternativa nelle indispensabili rotazioni durante la stagione. Lui come Fagioli, rimasto alla Juve dopo i prestiti di Arthur e Zakaria.