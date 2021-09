Perché le situazioni vanno guardate con lucidità e senza i paraocchi del tifo. Oggettivamente, nel “classico italiano” di domenica prossima, il Milan parte favorito. Per le ragioni espresse da Marchisio: la squadra rossonera è stata costruita bene da Maldini e Massara e, grazie al lavoro di Pioli, possiede un gioco e sa fare squadra. Quello che, per ora, non è la Juventus (Chiellini dixit). Al netto del positivo ritorno alla vittoria in Champions contro il modesto Malmoe e della sconfitta dei rossoneri ad Anfield.