. Notte anche dell’rimontata di 2 gol da una meritevole Lazio. Solito copione:, un unico tentativo su ripartenza nella ripresa, forze che vengono meno, pareggio della Lazio. Non c’è nulla da fare:Lo si era visto già in finale di Coppa, se n’ è avuta la riconferma anche lunedì sera. Ma non ce n ‘era bisogno, lo si era capito da mesi.Però io dico:e nonostante la stagione deludente, possibile non si riesca a serrare i ranghi e regalare al proprio pubblico un congedo vittorioso? No, nemmeno quello.Non mi stancherò mai di ripeterlo: i. Se avesse avuto una rosa meno scarsa ma sopravvalutata dai media, e un tecnico con qualche idee in più rispetto ada prossima stagione, sulla proposta di gioco così come su muscoli (preparazione da rivedere, dopo i tanti stop muscolari) e testa dei giocatori. Quelli che resteranno, così come su quelli che arriveranno. Altrimenti un terzo flop consecutivo non sarebbe così improbabile.Capitolo saluti.Coreografia, maglia con logo personalizzato, tanti amici. Per l’altro, praticamente nulla. E infatti. La fotografia perfetta di une di unDybala ha capito tardi che non basta raccogliere il consenso tra i tifosi, bisogna anche sapersi muovere in società. Con la dirigenza, l’allenatore, lo spogliatoio. Come ha saputo fare Giorgio, il cui futuro sarà sicuramente ancora alla Juventus.non dimenticanole strette di mano evitate col mister dopo tante sostituzioni,, i festini a casa McKennie durante il covid dopo aver fatto da testimonial per la lotta al virus con la Regione Piemonte,ha dichiarato di recente il vice presidente Nedved, con cui Dybala ha avuto non pochi scontri verbali mai riportati dalle cronache.. Alla Juventus, non è così. Anche se segni115 gol e fai 49 assist in 7 stagioni. Non gli saranno sufficienti nemmeno per entrare nella hall of fame dello Stadium, dove invece presto Chiellini avrà la sua stella.