Lui e la trasmissione che lo ha ospitato. “Avanti Popolo” avrà pure registrato un picco di audience altissimo, considerato che dopo aver visto perdere la Nazionale su Rai 1 in tanti sono andati di zapping su Rai3 per ascoltare le inedite rivelazioni del novello aruspice, ma i contenuti sono stati davvero poveri, per non dire nulli.Per il resto: un’invettiva contro il CT Spalletti, schizzi di fango su Buffon e il suo passato da scommettitore, un’apologia di se stesso (“non sono giornalista ma so fare questo mestiere meglio di loro”) e, ovviamente, di tutto e di più sul povero Fagioli, che intanto la sua bella (e giusta) squalifica se l’è presa: tornerà a giocare a maggio 2024. Grazie all’autodenuncia, non gli è andata neanche così male, secondo il Codice Corona avrebbero dovuto appioppargli infatti almeno tre anni., facendo ascoltare interviste di delatori sconosciuti (un sedicente ex giocatore della Cremonese incappucciato, un ragazzo incontrato per caso da Corona in palestra che si è spacciato per compagno di scuola del giocatore) e raccontando particolari inediti. Tipo: quelli con cui Fagioli aveva dei debiti sono venuti ad aspettarlo fuori dal ritiro di Vinovo (dove la Juventus non si allena più da 5 anni). Prove? “Le ho” ha assicurato lui, e la Di Gerolamo gli ha creduto sulla parola.(“ la gente pensa perché sono interista e odio la Juve”), insistendo su tempistiche confutabili, come la mancata partecipazione del ragazzo alla tourné negli Stati Uniti della scorsa estate: Corona parla di agosto, ma la squadra partì da Caselle il 21 luglio. Sostiene che non lo abbiano convocato perché erano venuti a conoscenza dell’inchiesta e volevano nasconderlo, e nel frattempo capire cosa fare.Le prove? “Le ho” ha riconfermato Corona, ma sarebbe opportuno le mostrasse, altrimenti entreremmo nell’ambito della calunnia. Tanto quanto lo sono al momento i racconti dell’ignoto compagno di liceo di Fagioli, o dell’ anonimo ex compagno alla Cremonese intervistato di spalle e con la voce contraffatta. Potrebbero essere chiunque e prestarsi al gioco, che ne sappiamo?(“mi hanno censurato” dice)Vedremo se martedì prossimo, al secondo passaggio dell’aruspice sulla tv di Stato, finirà nel tritacarne qualcun altro e non sempre gli stessi. Anzi,