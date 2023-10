Uno ogni 6.. La distribuzione delle ammonizioni in Serie A potrebbe essere una chiave per capire come mai nella gara dello scorso 23 settembrenon è stato espulso per quell’entrata a tutta suola sullo stinco di. Episodio di cui si è discusso ancora col designatore arbitrale nell’ultima trasmissione “Open Var” su DAZN, otto giorni dopo il fattaccio. Per non aumentare le polemiche a caldo, ci hanno spiegato. Ma se ascolti le spiegazioni diti arrabbi come una settimana prima, se non di più., “perché noi arbitri dobbiamo anche valutare il pericolo che un giocatore crea”.. “Era una situazione molto particolare e, a livello procedurale, è stato fatto un ottimo percorso. Sotto pressione però non è facile decidere, e per questo anch’io non sono stato d’impatto, perché ho capito la difficoltà che hanno avuto a valutare l’episodio”.Tradotto:. Quindi, arbitro e varisti assolti. Nonostante – lo ha detto Rocchi – dovrebbero sempre considerare il livello di rischio di un’entrata fallosa, com’è stata appunto quella di Berardi. Lo hanno considerato? “Brutta, ma striscia” è stata catalogata al var. Ovvero, pericolosa ma senza affondare il colpo col piede. Questa seconda parte gli è bastata per scagionare l’attaccante calabrese e non far espeller Berardi, com’era invece giusto che fosse.. Per loro vige imperitura la massima dell’ex presidente federale Carraro: “Non si favorisca la Juve, per carità!”. E allora, vai di giallo! Un cartellino utilizzato, tra l’altro, con una frequenza pressoché compulsiva dai direttori di garada solo ne ha già collezionati 5 ed è già entrato in diffida. Statisticamente,Il paradosso è che ci sono squadre che di falli ne commettono ben di più ma vengono punite molto meno. Vedi. Meno della metà rispetto alla Juventus.. E gente come Lautaro e Barella non ci va di certo leggera con le entrate. A quelli della Juve gliene basta fare la metà per finire sul referto arbitrale.Inutile quindi stupirsi se non hanno espulso Berardi, perché funziona così: le statistiche sono indicative di un trend quanto meno poco chiaro. Facciamo però a meno di farcelo commentare da Rocchi, altrimenti ce lo spiega col tarapìa tapioco del Mascetti.