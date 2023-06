– e ho quasi 40 anni più di te –Neanche per scherzo. L’ho visto fare a te, che lo hai pure candidamente ammesso. Come a voler giustificare l’inutile performance canora di Chorzow, ai recenti Europei di atletica a squadre, di cui ti sei reso protagonista insieme a gran parte dei tuoi compagni di squadra.In una situazione del genere dovrebbe venirti voglia di intonare a squarciagola l’inno di Mameli, visto che sei lì a rappresentare l’Italia. Invece no, i ragazzi e le ragazze della nostra atletica hanno preferito cantare un famoso brano dei Ricchi e Poveri rifatto in chiave anti Juventus e che, sorprendentemente, è stato pure mandato a tutto volume dagli altoparlanti dello stadio.Per carità, nella vita le cose serie sono altre: la guerra in Ucraina, le donne massacrate in Iran perché si rifiutano di mettere il velo, l’alluvione in Emilia Romagna, i femminicidi. Quella di Chorzowm l’abbiamo infatti classificata come goliardata, sinonimo di comportamenti stupidi e sopra le righe. Soprattutto in un mondo, come quello dello sport, dove i valori e il rispetto degli avversari dovrebbero stare sempre al primo posto. Un ‘antica lezione decubertina che, a quanto pare, non va più di moda ai giorni nostri, dove ormai impera il liberi tutti., e sicuramente non ha fatto piacere nemmeno alla società Juventus, abituata a riceversi addosso (e tacere. sempre) anche contumelie peggiori di quel coretto. Diventato notizia perché intonato non da una curva, ma dalla nazionale d’atletica., e altrettanto hanno fatto gli organizzatori polacchi dell’evento, sostenendo di non aver capito – non conoscendo l’italiano – il testo della canzone. Quindi quel nastro o cd gli era stato girato proprio da qualcuno della Nazionale, con preghiera di farlo ascoltare nel caso l’Italia avesse vinto. Tutto premeditato e organizzato prima: complimenti.(e quindi in privato, anche se poi coi social è stato fatto girare purequello)o, e come lui i suoi compagni di squadra non juventini che quel coro lo hanno intonato con gusto e trasporto.È stato un momento di euforia, si sono giustificati. Come dire , sono ragazzi. Eppoi, avevano pure vinto: lasciateli cantare! Decubertin e il galateo possono anche attendere.