Non sono mai stato negazionista sull’inchiesta Juve, e non lo sarò nemmeno ora, in quantose non talvolta espliciti ammissioni di colpa., però, che vada bene tutto e non si possa eccepire su nulla, quasiDa un certo punto di vistasulle plusvalenze (chiuso ad aprile 2022), causa anche (soprattutto) il polverone mediatico creato dalla divulgazione delle veline dell’inchiesta Prisma. Da sempre in via Allegri sono parecchio sensibili al sentire popolare, e non stanno facendo eccezione nemmeno stavolta: leggono, annusano l’aria e poi procedono.Ed infatti ecco il procuratore capo Chiné già al lavoro su quelli che lui ritiene “ulteriori e nuove condotte disciplinarmente rilevanti “ rispetto a quelle già giudicate e sentenziate in precedenza. Da ieri è già stata così recapitatainteressati la comunicazione della revoca di quelle decisioni e la parallela riapertura del processo sportivo. Avete letto bene: ai club.