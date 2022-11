Non c’è niente da fare, non ce la fanno. Chi?. È più forte di loro. Non nego che dall’altra parte gli juventini non facciano uguale quando gli tocca parlare dell’Inter, in genere però a cominciare sono sempre i ganassa nerazzurri, spesso sollecitati da qualcuno che va apposta ad intervistarli, sapendo di tirarci sempre fuori un titolo.Raccontata, ovviamente, nella versione che fa comodo agli interisti, accuratamente ripulita di tutto ciò che li riguarda in maniera diretta (e non è poco). Vuoi anche perché, in genere, nessun intervistatore gliene chiede mai conto, magari perché tifa Inter pure lui.