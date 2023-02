Nel 2006 era “lo stravolgimento del concetto decoubertiano”, stavolta è “”. Se non è zuppa, è pan bagnato. A non cambiare non è nemmeno l’estensore di questi princìpi d’accusa, ovvero il giudice Piero. Colui che 17 anni fa, da presidente della CAF, giudicò e, e che oggi – in qualità di vice presidente della II sezione del Collegio di Garanzia del Coni – si è già espresso in anticipo su un giudizio che a breve la I Sezione del medesimo collegio, presieduto da Gabriella Sandulli, dovrà formulare sul ricorso juventino riguardo al caso plusvalenze, e a quei 15 punti di penalizzazione in classifica inflitti in campionato alla squadra di Allegri.Da come ha parlato Sandulli (“a titolo personale”, come specificato poi da un comunicato CONI) spazi di manovra, per annullare o rispedire la sentenza alla Corte d’Appello Federale,, seppure – ha tenuto a sottolineare Sandulli – siano “ottimi difensori e sapranno difendere al meglio la posizione della società”. Un buffettino dato in mezzo ad una serie di accuse pronunciate a voce alta e che