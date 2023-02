Comunicato del CONI dopo le dichiarazioni di Piero Sandulli in merito alla sentenza sul caso plusvalenze: "Dichiarazioni a titolo personale".



Il comunicato del CONI.



"In merito ad alcune dichiarazioni sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della FIGC, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state rilasciate a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti".