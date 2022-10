Vergogna. È la parola scelta dal presidente Agnelli al termine della gara con il Maccabi e con la quale ha sintetizzato non solo l’ultima, squallida prestazione della squadra (ormai fuori dalla Champions) ma anche il momento attraversato dalla Juventus. Un periodo nero, iniziato già la scorsa stagione e che si sta trascinando a quella in corso senza trovare soluzione. Uno squallore progressivo e senza fine, per il quale non si può che provare vergogna.Ecco, ma chi dovrebbe vergognarsi di più? Tutti, nessuno escluso. Perché la Juventus di questo momento storico è un casino generalizzato, a 360 gradi.