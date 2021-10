Partiamo da una frase, secondo me cruciale, pronunciata da Allegri subito dopo la sconfitta col Sassuolo: “”. Detto dal teorizzatore del “corto muso”, che può anche andare bene in determinate circostanze, ma non può diventare la regola. Soprattutto quando gli avversari sanno andare in gol meglio e più di te.L’attuale Juventus, orfana di Ronaldo in grado di assicurare da solo circa una quarantina di marcature a stagione, ha realizzato finora (tra campionato e coppa) 19 reti. I suoi quattro attaccanti appena 9 (Dybala 4 di cui 2 su rigore , Morata 3, Kean 2, Kajo Jorge 0) e infatti nessuno di loro figura nella top-10 della classifica marcatori del campionato., ma anche di qualcuna che al momento le sta dietro. Tipo l’Hellas Verona, con 22 reti realizzate, prossimo avversario in campionato.