Ronaldo è tornato dalle ferie ed è estremamente motivato. Pirlo si è presentato ed ha idee molto chiare. Entrambi, però, hanno bisogno di poter avere a disposizione compagni & squadra adeguati per fare bene il loro lavoro.Quel centravanti va acquistato e la lista dei papabili si sta sempre più restringendo, così come il tempo a disposizione da qui all’inizio della nuova stagione. Perché è vero che quest’anno la sessione di mercato estiva si chiuderà il 5 ottobre, ma quel numero 9 – mi auguroanche solo per iniziare a provarlo in campo insieme ai nuovi compagni.