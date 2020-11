Sembra lo faccia apposta: ogni volta che la Juve scende al sud contro una giallorossa, CR7 non c’è. Capitò l'anno scorso per la trasferta di Lecce, è ricapitato stavolta per Benevento. Il motivo lo ha spiegato Andrea Pirlo: è un po’ stanco. Speriamo si riposi per davvero e non vada a tartufi, come l’altra volta (il covid, in questo senso, è un buon deterrente). L’assenza in campo di Ronaldo è di sicuro un problema in meno per Inzaghi, potrebbe diventarlo invece per la Juventus. Vero, ci sarà Morata, che ultimamente timbra la rete con la stessa frequenza di Cristiano, ma a volte non basta nemmeno lui. Vedi i precedenti a Crotone e contro l’Hellas senza Ronaldo, quelle volte non convocato per positività al virus. Stavolta è fuori per scelta tecnica, concordata col tecnico.