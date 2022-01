Non abbiamo ancora finito col tormentone del rinnovo di Dybala, ed ecco - in contemporanea coi botti di Capodanno e l’apertura del mercato invernale - scoppiaree che non verrà riscattato a giugno, e allora vorrebbe salire al volo sul treno del Barcellona, interessato a prenderselo subito. Ha talmente voglia di trasferirsi in Catalogna che ha già trovato l’accordo col Barca, e la moglie informato parenti ed amici del ritorno in Spagna.Così come allora alla Juventus non hanno pronto un sostituto nemmeno stavolta. Perché non si aspettavano un tentativo di fuga del giocatore già a gennaio, e soprattutto perché le casse del club languono e non ci sono le risorse per investire su di un nuovo attaccante. Che servirebbe come il pane, ma al momento la Juve può permettersi di prenderlo solo in prestito, e senza obbligo di riscatto.Però diciamolo:, e sempre privi di un piano di riserva nelle situazioni di emergenza. Mancano i soldi, spesso sprecati nell’ultimo biennio, ma soprattuttoÈ come se, all’improvviso, tutto si sia inaridito, come nel castello della bella addormentata. Infatti, ma più che un sonno il suo sembra un coma profondo. Un’assenza organizzativa che dura da mesi e genera confusione, la quale, inevitabilmente, si riflette poi sulle prestazioni della squadra in campo.. Lo hanno già comunicato al diretto interessato Allegri e i dirigenti in un’incontro a quattr’occhi in sede, ma il giocatore su quel treno per la Catalogna ci vorrebbe salire lo stesso, ed anche il prima possibile. Costringerlo a restare, seppur controvoglia, è la classica soluzione tampone, non sapendo come rimpiazzarlo.Tranquillizzare il ragazzo sul suo futuro, dicendogli che è ancora tutto da scrivere perché la società lo stima, sa tanto di bugia alla Pinocchio detta per tenerlo buono. Tra l’altro in ritardo, considerando che il giocatore ha ormai capito tutto, altrimenti non avrebbe intavolato una trattativa col Barcellona, dopo aver ricevuto garanzie pure dal tecnico Xavi. Tutto questo (e qui sta il grave)Poi si può anche andare di estintore e dire che lo spagnolo non parte, che a gennaio non arriva nessun’altro attaccante perché quello “designato” è Scamacca e lo si cercherà di bloccare fin da subito in vista di giugno (domanda: con quali soldi? quelli del Monopoli?) ma