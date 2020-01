è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, però potrà giocare con la sua nuova squadra solo dalla prossima estate perché a Parma, almeno per il momento, ne hanno bloccato la partenza immediata. Gli serve. Il proprietario del cartellino era l’Atalanta - che se lo vedrà pagato dalla Juve in 5 rate - ma a stabilire il percorso professionale del giocatore è ora il Parma, che lo aveva preso in prestito dal club di Percassi. Paratici ha provato a convincere i ducali a liberare subito il giocatore proponendo come contropartita (e in prestito secco) Marko Pjaca, ma a Parma hanno detto no. Preferiscono tenersi Kulusevski, inseritosi alla grande e protagonista fin qui di un’ottima stagione.