Apriamo un sondaggio:Se la giocano quasi alla pari, perché se il comportamento in campo delle squadre è stato osceno – roba da regolamento di conti tra clan, tipo guerrieri della notte di Walter Hill – quello della giustizia sportiva lo è stato altrettanto. Per ciò che è stato scritto nei referti dagli ispettori federali e poi per le sanzioni comminate. Davvero in questo assurdo Paese