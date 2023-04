Una piacevole conferma. Il Torino si gode un Wilfried Singo ormai maturo sia dal punto di vista tattico che tecnico. Il classe 2000 si sta confermando su livelli di rendimento molto alti ed è, a tutti gli effetti, uno dei migliori nel ruolo di terzino destro dell’intera serie A. Ivan Juric spinge per averlo a disposizione anche nella prossima stagione ma non sarà facile perché sul giocatore ivoriano si stanno accendendo le luci del mercato.Un inserimento a sorpresa che può cambiare le carte sul tavolo.Una priorità assoluta nell’agenda di mercato del club giallorosso. Qualche contatto con l’entourage c’è già stato, l’interesse dei capitolini è concretoIn casa Torino c’è preoccupazione intorno a Wilfried Singo con il rischio, concreto, di trovarsi in una situazione di debolezza sul mercato.