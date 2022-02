Ve lo confesso, cari lettori di questa rubrica:. So che molti di voi mi vedono spesso farlo in tv insieme ad altri colleghi, oppure leggono i miei pezzi qui sue su, perché questo è il mio lavoro: parlare e scrivere di calcio, e lo faccio con trascinante passione.Vi garantisco però che, con tutto ciò che sta accadendo,. Certo, sono utili a distrarre la mente dal resto, come si dice “ad evadere”, ma poi finisci sempre– rintanati nelle metropolitane o dentro delle cantine al riparo dalle bombe, e soffri insieme a loro. Anche se ti trovi a migliaia di chilometri di distanza, nella tua casa dotata di tutti i confort e senza nessuno (per ora) che ti spara addosso., gli argomenti per i quali le testate per cui lavoro mi pagano. Credo e spero mi concederanno, una tantum, di non farlo. E non perché non ne abbia voglia, ma in quanto frastornato dagli eventi attuali e preoccupato per quelli che potrebbero avvenire in un futuro prossimo.di casa nostra come non capitava da quasi 80 anni,, alle residuee se finalmente tornerà contro la Fiorentina in Coppa qualche lungodegente del JMedical. Vedo che tanto ci riescono, purtroppo io no.fu di sicuro il più traumatico. Quello attuale rischia di essere ancora più devastante, poiché si stanno apparecchiando sul tavolo del Risiko tutti gli ingredienti per un conflitto più ampio.. Per una guerra che, come ha detto anche Nedved , non vuole nessuno., forse anche stupita, spiazzata, perché è capitato tutto così in fretta, quando nessuno se lo aspettava, soprattuttodalla quale stiamo forse uscendone ora, con grande fatica e tanti morti. D’improvviso ecco arrivarein grado di difenderci. Così come non esiste vaccino contro la follia dell’uomo, sempre latente e in grado di fare danni ancora più grandi di quelli già compiuti in passato.Mentre le bombe, in questo stesso momento in cui sto scrivendo, stanno devastando Kiev e altre città, piccole o grandi, dell’Ucraina, con persone che muoiono,, andare a raccogliere informazioni sui rinnovi di contratto di alcuni giocatori o sulle condizioni fisiche della squadra., per dovere d’informazione e per lavoro, ma vi ribadisco che non è facile.che militano nei campionati europei, sapendo cosa sta accadendo nel proprio Paese. Così comecon una moglie ucraina, e infatti non ha potuto non esternarlo pubblicamente. Perché non ce la fai a tenertelo dentro, anche quando il dovere ti chiama ad essere ugualmente professionale e a fare bene il tuo lavoro. È complicato per me, figuriamoci per loro.Perdonatemi questo lungo sfogo, ma l’indifferenza non è rientra nel mio modo di essere ., affinché si tenti fino all’ultimo di far rinsavire un folle.