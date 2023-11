Quella della richiesta diper rivalutare un episodio di campo in cui è coinvolta la Juventus è storia vecchia, già vista. Potremmo addirittura ritenerlo un grande classico,. È stata la consuetudine nel periodo in cui in Procura federale sedeva l’ex prefetto Giuseppe Pecoraro, e adesso il successore Raffaele Chiné gli sta soltanto andando in scia. Confermando l’impressione maturata durante la vicenda Prisma che a lui, a naso,Altrimenti non si spiegherebbe perché si sia volutamente esposto ad una brutta figura, andando a chiedere ciò che non avrebbe dovuto:. Un episodio già visto e valutato in campo dall’arbitro, come riportato a referto.Cosa che Chiné avrebbe preferito non facesse. E, come lui, tutti coloro che dopo Juve-Verona hanno soffiato sul fuoco, al punto da convincere la Procura federale a muoversi. Un conto sono però gli inquinatori dei pozzi, un altro un giudice della Federcalcio, che. Invece ha voluto provarci lo stesso, e n’è uscito con perdite., perché per essere presa in considerazione. Ci sarebbero pure gli assistenti e il 4° uomo, ma ormai quelli non li consulta più nessuno, come dimostrato dal fuorigioco di Candreva in Juve – Salernitana nella scorsa stagione.Juventus – Verona è stata altrettanto comica per il modo ottuso e pedissequo in cui sono state utilizzati il Var (su fuorigioco e possibile rigore su Chiesa) e regolamento (nella valutazione della sbracciata di Kean su Faraoni) , eppure - nonostante tutto questo - si è riusciti a, da convertire magari in un paio di giornate di squalifica grazie appunto alla prova tv. Chiné è andato dietro alle polemiche, e mal gliene incolse.Tutto questo, perché non lo sono affatto. L’unica coincidenza è che, a dispetto degli stessi regolamenti, una Procura si sia mossa a sproposito contro la stessa squadra giuridicamente massacrata nella scorsa stagione. Le basta leggere il nome per andare in fibrillazione e rischiare , come stavolta, il cortocircuito.Avrete notato che non abbiamo nemmeno chiesto perché lanon sia stata anch’essa oggetto di un’analoga richiesta di prova tv, soltanto perché le regole le conosciamo meglio noi di tutti i capatazzi federali.