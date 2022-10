. Non accadeva da talmente tanto tempo da aver perso il conto noi e la stessa Juve .“ Nello spogliatoio non ci credevamo d’esserci riusciti”, ha confessato Allegri. Doppio alleluia!, evento quasi unico pure questo. Ci sarebbe stato molto probabilmente, per un atterramento in area di Miretti, ma –considerato il risultato rotondo – stavolta si può sorvolare, dopoe che assegnano alla Juventus il penultimo posto nella classifica di favori/sfavori compilata settimanalmente da CM. Messa peggio c’è solo la povera Sampdoria.senza strumentalizzare questi errori ,“che poi errori non sono” (cito testuale). E dopo le discutibiliper tornare a giustificare lo, a chiedere un abbassamento dei toni ci si è messo pure il presidente dell’Aia, annunciando che gli arbitri – da lui medesimo sdoganati solo un paio di stagioni fa -”., considerata la protervia delle istituzioni arbitrali, poco incline di natura a non voler ammettere errori macroscopici, tanto quanto a minimizzarne altri o eluderne del tutto alcuni, facendo incavolare tutti.due giornate di campionato fa,. Sul secondo gol dei brianzoli, un giocatore monzese era in chiara e nitida posizione di offside : trovandosi esattamente sulla traiettoria di tiro, disturbava eccome la visibilità al portiere doriano Audero. Invece, sia per l’arbitro che per i varisti a Lissone.La cosa non stupisce più di tanto, considerata l’abitudine a vedere, salvo ascoltare poi ogni volta la supercazzola dell’ addetto ai lavori di turno per giustificare fantasiose interpretazioni dei suoi ex colleghi. Perché ciascun arbitro, in nome dell’abusata discrezionalità, possiede un proprio regolamento.Il testo ufficiale redatto dall’IFAB , scritto in 13 lingue (italiano compreso), dice che deve essere effettuata nel punto del campo in cui esce il pallone, centimetro più centimetro meno.e giustamente il tecnico Zanetti si è imbufalito. Perché il regolamento è chiaro e va applicato, non interpretato. L’arbitro non se n’è accorto? Può essere, ma il guardalinee allora dormiva. E il Var – da protocollo – non è potuto intervenire.Commento di Rocchi: “ In effetti, su quella rimessa avrebbero dovuto essere un po’ più attenti”.e l’Empoli zero, con invitabili conseguenze sulla classifica. Non si tratta di una svista casuale, ma della prassi. E vedrete che