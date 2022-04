Conterà pure poco o niente Lapo Elkann dentro la Juventus, però il suo commento a caldo postato su Twitter dopo il deludente pareggio casalingo colha twittato il fratello del proprietario, e c’è chi l’ha subito bollata come l’esternazione di un semplice tifoso.l. Tant’è vero che tutti i media ne hanno parlato, provando a decrittarlo. Se Lapo contasse davvero zero, nessuno se lo sarebbe filato. Lo ha detto pure il diretto interessato: “Non perdete tempo con chi non conta nulla”. Ma non è così.Soprattutto,E diciamocelo pure: Lapo non ha poi tutti i torti, perché lo spettacolo andato in scena allo Stadium alla vigilia di Pasqua è stato squallido. Soltanto la 4° maglia, indossata per l’occasione dalla squadra, ha superato in bruttezza la performance offerta dalla squadra. Prima frazione di gioco terminata con zero tiri nello specchio della porta avversaria. Squadra talmente sonnacchiosa e molle da indurre a inizio ripresa il Bologna ha provarci, e l’è bastato pigiare l’accelleratore per passare in vantaggio. Il cazzotto ha svegliato di soprassalto la Signora, ma la reazione è stata disordinata, tipica di chi era appena uscito da un dormiveglia. C’è stato un palo, poi solo tanta confusione. E per raggiungere il sospirato, quanto misero, pareggio la Juve si è dovuta trovare in 11 contro 9, ed è stata un fatica anche così.Perché la Juve, questa Juve, non riesce più a vincere in casa nemmeno partite con squadre altamente abbordabili, e il posto Champions è tornato a rischio. Lo ha capito pure Lapo, e lo ha twittato. Denunciando un’insofferenza verso risultati e gioco. Soprattutto in un momento della stagione dove ogni punto conta doppio, e la Juventus – questa Juventus – non può permettersi di perderne così tanti per strada, con alle spalle 3 squadre che stanno risalendo.A quel punto, non penso sceglierebbe un triennio sabbatico, col rischio di uscire fuori dai radar del calcio che conta, ma magari si troverebbe un’altra panchina.Lapo, probabilmente col consenso del fratello, gli ha fatto arrivare qualcosa all’orecchio dall’uccellino (tweet) di Del Piero. Tra l’altro, tornato dopo anni all’Allianz, invitato proprio da Lapo. E non è finita qui: a rinforzare i cinguettii polemici di Lapo si è aggiunta pure l’Evelina Christellin – altro membro della family – dichiarando, ad un quotidiano nazionale, cheParole che suonano quasi come un’ultimatum, soprattutto se poi la signora evoca Conte (“per me rimane il massimo”). Li vogliamo ancora catalogare come semplici sfoghi di tifosi eccellenti, che dentro la Juve contano poco (per ora),