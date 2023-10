L'infortunio di Dodo ha spalacato le porte a. Il brasiliano ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, se va bene torna a fine stagione; male ma non malissimo, Italiano ha lanciato subito il classe 2004 che. Stessa idea della società, che ha già avviato i contatti con il suo entourage per il rinnovo del contratto.- La scadenza attuale è fissata per giugno 2025, c'è un'opzione per il prolungamento di un altro anno ma la Fiorentina vorrebbe allungare il rapporto di altri due o tre anni:, nelle prime sette giornate di campionato è stato il giocatore ad aver totalizzato più minuti tra i 2004 della Serie A (dietro di lui Dorgu del Lecce e Corazza del Bologna).- Fino a tre anni fa giocava in Serie D nel Gozzano, oggi la Fiorentina vuole chiudere in fretta la trattativa per il rinnovo anche per evitare eventuali assalti dall'estero.. Lui non si è tirato indietro, nell'ultima partita contro il Cagliari ha salvato sulla linea il pallone del pareggio ed è stato decisivo per l'autogol di Dossena. I Gunners prendono appunti dopo averlo visto protagonista in estate con la maglia dell'Italia nell'Europeo Under 19 vinto dagli Azzurri. 1-0 al Portogallo in finale, sapete chi ha segnato? Già, proprio Kayode. Gol decisivo, riflettori accesi e la Fiorentina che vuole tenerselo stretto.- Ma il rimpianto vero è quello della Juventus, che ce l'ha avuto tra le mani per quattro anni: Kayode, nato a Borgomanero in provincia di Novara,. Errore. Lui oggi se la ride e corre sulla fascia, la Fiorentina sa di avere un gioiello in casa e non vuole perderlo: trattativa avviata per il rinnovo di Kayode, l'Arsenal rimane alla finestra.