Perché oggi esce su Prime Video lo spoilerizzatissimo “Pogmentary”, il docu-film su Paul Pogba. Molto atteso, tanto quanto il suo ritorno alla Juventus, per il cui annuncio non esiste però ancora una data certa. C’è chi aveva ipotizzato potesse coincidere proprio con quella odierna,. Posso capire però come venerdì 17 non sia proprio il giorno migliore per annunci del genere, col rischio porti pure male per la nuova stagione.Però, prima o poi, alla Juve dovranno decidersi a farlo questo benedetto annuncio del Pogback,: tanti nomi, nessun arrivo. Col raduno del 4 luglio dietro l’angolo.