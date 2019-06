Il doppio ruolo squadra di club–Federazione? Si, capitò pure a quelli di Torino, ma una volta sola in tutta la loro storia ultracentenaria : dal 1959 al ’61, con Umberto Agnelli, contemporaneamente presidente della Juve e federale,. Se però succede in casa Inter, fioccano i complimenti, le congratulazioni, gli auguri di buon lavoro. E nessuno si azzardi, nemmeno per scherzo, a fomentare polemiche. Davvero uno strano Paese, il nostro.