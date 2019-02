Nonostante il palmares dell’Atletico sia di gran lunga superiore a quello del club partenopeo (10 Liga vs 2 scudetti, 3 Europa League, 3 Supercoppa Europea e 1 Coppa Intercontinentale vs 1 Uefa) li avvicina una comune linea di pensiero: quella delNemici che diventano poi comuni quando li si incontra in Europa. I materassai di Madrid, dopo aver appena sconfitto STRAMERTITAMENTE la Juventus nel 1° round degli ottavi di Champions con un perentorio 2-0, anziché godersi la STRAMERITATA vittoria,