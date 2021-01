Vince l’Inter. Stavolta a Milano ne sono quasi sicuri (quasi), basta ascoltare l’orientamento in queste ore di tanti addetti ai lavori: la squadra di Conte Antonio è favorita. Gap con la Juventus praticamente annullato, lo dice pure la classifica (nerazzurri a + 4) e quindi il Derby d’Italia sarà nerazzurro. Poi, vuoi mettere, uno scafato come Conte contro un pivello come Pirlo? Non c’è partita, se lo mangia. Per giunta in questo particolare momento storico, con Madama ancora alla ricerca di un gioco, di un’identità, di una continuità di risultati e prestazioni, e per giunta con assenze importanti. Pronostico segnato: la spunterà la Beneamata.

