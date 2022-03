. Con la vittoria contro la Samp,. Quel 4° posto in classifica (= posto Chamions) che a novembre sembrava un miraggio oggi è molto più concreto: + 8 da Roma e Atalanta, soprattutto + 5 virtuale dagli orobici con una partita in meno. Una distanza di sicurezza notevole a 9 turni dalla fine.e spera, mantenendo questo passo, di andare a raggiungere le tre in vetta, ma è preferibile restare con gli occhi aperti e limitarsi a ciò che è davvero possibile. Lo ha detto lo stesso Max andando di matematica:Anche se, assistendo ogni week end, a qualche colpo a vuoto di quelli davanti, l’acquolina potrebbe venire.e con lo scontro diretto in casa di Madama dopo la sosta, ma con sempre a disposizione il recupero col Bologna ancora da giocare (a proposito: quando?).pur avendo superato con fatica l’Empoli,dopo la mazzata milanista al Maradona ma è andato a vincere nell’ostica Verona. Insomma,Perché in questi due mesi e mezzo finali ogni punto pesa, e un errore arbitrale può davvero condizionare corsa & rincorsa scudetto., al punto da mettere in discussione l’intero impianto del Var. Usarlo come hanno fatto Guida (arbitro) e Massa (varista) domenica scorsa significa azzerarne l’utilità, perché, con immagini in cinemascope e 4K,. Poi magari Handanovic lo avrebbe parato, ma andava dato. Non esistono giustificazioni possibili, offenderebbero l’intelligenza comune. Tutti hanno visto, e ripeto, le immagini non lasciano spazio a nessun tipo di congettura. E stupisce come non l’abbia visto da solo l’arbitro in campo, talmente era nitido e di facile lettura.e dinamiche della partita, considerando che Ranocchia ha anche chiuso la partita con un giallo: fosse stato assegnato il penalty al Torino, sarebbe scattata l’ammonizione e il centrale nerazzurro avrebbe rischiato il doppio cartellino per il resto della gara. Insomma,. Così incredibile da lasciare persino spazio a chi agita sospetti sulla malafede.come da Inzaghi - spesso propenso alla lamentela nei confronti degli arbitri – a tutti gli altri interisti, dirigenti o addetti ai lavori che siano,o, negli ultimi anni, con quello tra. Nessun giudice federale chiederà all’AIA gli audio del Var e le Iene non ci dedicheranno nessuna trasmissione.